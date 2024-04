Aborto, Meloni risponde a Madrid: Ignoranti, non diano lezioni”

Madrid critica Roma sull'. E la presidente del Consiglio Giorgiaper le rime. "Varie volte ho ascoltato ministri stranieri che parlano di questioni interne italiane senza conoscerne i fatti. Normalmente quando si è ignoranti su un tema si deve avere almeno la buona creanza di non dare lezioni", ha detto la premier replicando a Bruxelles alle critiche della ministra spagnola Ana Redondo sulla presenza nei consultori italiani degli esponenti pro-vita.Trump e la posizione sull'aborto: Divieto nazionale dopo 15 settimane è ragionevole - Trump e la posizione sull'aborto | "Divieto nazionale dopo 15 settimane è ragionevole" (Adnkronos mercoledì 20 marzo 2024) - Donald Trump si mostra aperto a sostenere una legge che vieti a livello nazionale l'aborto dopo 15 settimane di ... Leggi la notizia "Consentire pressioni organizzate contro le donne che vogliono interrompere una gravidanza significa minare un diritto riconosciuto dalla legge. È la strategia dell'estrema destra: minacciare per togliere diritti, per frenare la parità tra donne e uomini", ha scritto infatti su X Redondo. "L'è un diritto fondamentale di tutte le donne, è un diritto umano, e fa parte del nostro diritto alla salute", "con questa decisione quindi il governo italiano sta mettendo a rischio la vita e la sicurezza delle donne, che sono più della metà della popolazione", ha fatto eco l'ex ministro delle Parità spagnola Irene Montero.