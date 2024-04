William torna agli impegni pubblici, distribuirà cibo in beneficenza

I principetornerà domani ai suoi impegni pubblici, per la prima volta dall'annuncio del cancro della principessa Kate. L'erede al trono visiterà il Surrey e la zona ovest di Londra per sottolineare "l'impatto che le organizzazioni comunitarie e ambientali stanno avendo attraverso il loro lavoro. Proteggere l'ambiente per le generazioni future è una delle priorità chiave del principe di Galles", ha affermato Kensington Palace.parteciperà inoltre alla distribuzione di cibo assieme a un'organizzazione benefica presso un centro giovanile.Ipotesi trasloco per Kate e William, ma i principi devono contenere i costi - Sembra che il principe e la principessa del Galles stiano prendendo in considerazione l'idea di rinnovare e ampliare una poco conosciuta dependance accanto alla loro casa, l'Adelaide Cottage a Windsor. Secondo quanto scrive il Mirror, William e ... Leggi la notizia Nella sua giornata da volontario, il principe visiterà l'organizzazione benefica per la ridistribuzione del cibo 'Surplus to Supper' a Sunbury-on-Thames, dove aiuterà a smistare e ridistribuire il cibo presso l'hub dell'organizzazione benefica Sunbury Cricket Club e a caricare le consegne nei furgoni.darà anche una mano in cucina, unendosi al team dei cuochi per preparare i pasti, quindi visiterà un centro giovanile nella zona ovest di Londra che beneficia delle consegne dell'organizzazione.