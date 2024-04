Ucraina, raid Russia su Kharkiv: 4 morti. Mosca: Dialogo con Nato a livello zero

Ucraina, attacco con droni su Kharkiv: morti e feriti. News di oggi sulla guerra con la Russia

E' di 4 morti e 12 feriti il bilancio di un attacco dellasu Kharkiv, in. Lo ha dichiarato su Telegram il governatore dell'oblast di Kharkiv Oleh Syniehubov. L'attacco russo è stato condotto con droni e ha provocato diverse esplosioni, ha aggiunto.E' praticamente nullo, ''al livello zero'', il canale di dialogo tra lae la Nato, ha intanto dichiarato dal canto suo il vice ministro degli Esteri russo Alexander Grushko citato dall'agenzia di stampa Ria Novosti, affermando che le relazioni tra lae l'Alleanza atlantica si stanno "prevedibilmente e deliberatamente" deteriorando. E questo per colpa degli Stati Uniti e dell'Unione europea. Allo stesso tempo, ha aggiunto, lanon ha intenzione di avviare un conflitto militare con la Nato o con i suoi Paesi membri. Il Trattato del Nord Atlantico, conosciuto anche come Patto atlantico, compie proprio oggi 75 anni. Il trattato che ha fondato la Nato, l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, venne firmato il 4 aprile del 1949 a Washington D.C.: martedì è stato portato fisicamente per la prima volta fuori dagli Usa, a Bruxelles, per celebrare i tre quarti di secolo della più grande alleanza militare mai esistita in tempo di pace.