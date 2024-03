Ascolti tv, 'Studio Battaglia 2' chiude al 20% e vince il prime time

Ascolti tv 28 marzo: Studio Battaglia chiude bene, Ficarra e Picone no, cresce Del Debbio

L'ultima puntata di2', in onda ieri su Rai1, è stata vista da 3.386.000 spettatori pari ad uno share del 20.2%, risultando il programma più seguito del prime time. Al secondo posto c'è la concorrenza di Canale 5: il secondo e ultimo appuntamento di 'Incastrati 2' è stato visto da 1.842.000 spettatori e il 10.9% di share. Al terzo posto 'Le Iene presentano: Inside' su Italia 1 con 1.214.000 spettatori e l'8.7% di share.Fuori dal podio 'Dritto e Rovescio' su Retequattro con 942.000 spettatori (share del 6.9%) mentre su La7 'Piazzapulita' ha realizzato 729.000 spettatori e uno share del 5.5%. Su Rai3 'Splendida Cornice', il programma di intrattenimento culturale di Geppi Cucciari, ha conquistato 788.000 spettatori e il 4.9% di share mentre sul Nove 'Only Fun – Comico Show' - condotto da Elettra Lamborghini e i Panpers - è stato visto da 711.000 spettatori con il 4.1% share. Chiudono glidel prime time Rai2 con l’ultimo capitolo della saga di Rocky Balboa 'Creed II' visto da 510.000 spettatori (share del 3%) e Tv8 con 'Spider Man: Far From Home' seguito da 312.000 spettatori (share dell’1.9%). In access prime time hanno vinto 'Cinque Minuti' (4.272.000 spettatori, share 22.6%) e 'Affari Tuoi' (5.388.000 spettatori, share 27.2%) su Rai1, mentre 'Striscia la Notizia' su Canale 5 ha ottenuto 3.099.000 spettatori e il 15.7% di share.