Terremoto in Grecia, scossa magnitudo 5.7 nel Peloponneso

Grecia, scossa di terremoto di magnitudo 5.7: nessuna vittima

Undi magnitudo 5.7 ha scosso oggi il Peloponneso occidentale, nel sud dellapoco dopo le 9 ora locale. Ilè stato registrato vicino alle isole Strofadi ed è stato avvertito fino ad Atene e Creta. Al momento non si hanno notizie di feriti o danni."È troppo presto per dire se questo sia ilprincipale", ha affermato il sismologo Gerasimos Papadopoulos alla tv pubblica Ert. Efthymios Lekkas, presidente dell'Organizzazione per la pianificazione e la protezione dai terremoti (Oasp) ha precisato che il sisma desta grande preoccupazione perché è stato registrato in un'area marina con una grande profondità focale. "Tuttavia, si tratta di unche non sembra avere alcun impatto sulle infrastrutture edilizie e sulle persone", ha osservato.