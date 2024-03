Chiara Ferragni fuori da nuovo Cda Tod's

Chiara Ferragni resta fuori dalla lista per il rinnovo del cda di Tod’s

dal nuovo consiglio d'amministrazione della Tod's. L'influencer come tutti i membri del Cda della società di calzature e pelletteria di lusso, spiega l'azienda in una nota, sono giunti "alla naturale scadenza triennale di mandato" e quindi decadono. "Di.Vi. finanziaria di Diego Della Valle & C. ha provveduto a presentare una nuova lista di candidati - spiegano - composta in conformità con quanto previsto dagli accordi conclusi con L Catterton e comunicati al mercato in data 15 febbraio 2024".Dopo la multa dell'Antitrust, l'indagine sul pandoro e le uova di Pasqua, altre aziende come Coca Cola e Pigna hanno interrotto la collaborazione con l'influencer.