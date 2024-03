Attentato Mosca, Russia: Kiev ha finanziato i terroristi. Is: Colpire ovunque nel mondo

Strage di Mosca, la Russia accusa Kiev, Usa e Regno Unito e annuncia rappresaglia - Mosca, non ci sono più vittime sotto le macerie del Crocus

Un portavoce dello Stato Islamico ha lodato l'attacco terroristico compiuto dal gruppo contro il Crocus a. In un messaggio audio, postato sull'account Telegram dell'Is, il portavoce, Abu Hudhayfah Al-Ansar, esorta inoltre i sostenitori dell'Is a prendere di mira "i crociati ovunque nel mondo".Nel messaggio il portavoce invita i soldati del Califfato a prendere di mira i crociati soprattutto obiettivi negli Stati Uniti, in Europa e in Israele. Oltre all'attacco a, loda quello compiuto a Kerman, in Iran, il 3 gennaio, nell'anniversario della morte del comandante Qassem Soleimani, davanti alla tomba del generale. Il messaggio arriva nel decimo anniversario secondo il calendario lunare della proclamazione del Califfato a Mosul. Lacontinua ad accusare l'Ucraina per il coinvolgimento nell'della scorsa settimana a: sarebbero emerse prove di un collegamento tra gli autori dell'attacco terroristico della sala concerti Crocus e Kiev, come si legge sul canale Telegram del comitato investigativo. "I primi risultati dell'indagine confermano pienamente la natura pianificata delle azioni dei terroristi, l'attenta preparazione e il sostegno finanziario da parte degli organizzatori del crimine - si legge su Telegram- Come risultato della collaborazione con i terroristi detenuti, dello studio dei dispositivi tecnici loro sequestrati e dell'analisi delle informazioni sulle transazioni finanziarie, è stata ottenuta la prova del loro legame con i nazionalisti ucraini". In particolare, il comitato investigativo russo che sta indagando sulla strage al Crocus City Hall ha confermato i dati secondo cui gli autori dell'attacco terroristico hanno ricevuto ingenti somme di denaro e criptovalute dall'Ucraina. Gli investigatori hanno identificato e arrestato un altro sospettato coinvolto in un piano di finanziamento del terrorismo.