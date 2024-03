Predator: Hunting Grounds nuovo aggiornamento

Predator: Hunting Grounds irrompe nuovamente nella giungla con un nuovo aggiornamento

IllFonic annuncia nuovi contenuti pianificati per il 2024 e il 2025

Aprile 2024: La patch 2.49 riguarderà le versioni attualmente disponibili di Predator: Hunting Grounds per PS4 e PC (Steam e Epic). Il focus sarà sul movimento del giocatore, sulla rielaborazione e sul bilanciamento delle armi del Fireteam, sul bilanciamento delle armi del Predator e sui miglioramenti della giocabilità e dell'esperienza del giocatore.

Uscita a fine 2024: Uscita su Xbox Series X|S e PS5. Questa versione è incentrata sulla next-gen di Unreal 4.27, Vivox e Wwise, con un'edizione Standard e un'edizione Digital Deluxe.

Uscita inverno 2024: Nuovi Predator

Uscita primavera 2025: Ulteriori nuovi Predator

La giungla è di nuovo viva. IllFonic Inc., esperto di multiplayer assimetrici e creatore originale di Predator: Hunting Grounds, rilascerà nuovi contenuti nel 2024 e nel 2025 come nuovo publisher. Per realizzarli ha collaborato con 20th Century Games, infondendo nuova vita a questo gioco molto amato."Questo gioco ha un forte seguito di giocatori e una community desiderosa di supporto e aggiornamenti", ha osservato Charles Brungardt, CEO di IllFonic. “Ora che IllFonic è anche publisher, sapevamo che avremmo dovuto riportare in auge Predator: Hunting Grounds. Sapevamo che saremmo dovuti tornare al Chopper!”Entro la fine del 2024 e nel corso del 2025, dopo la patch 2.49 di aprile, i fan vedranno il rilascio di nuovi DLC, miglioramenti del bilanciamento e un nuovo aggiornamento per Predator: Hunting Grounds su PlayStation®5. A regalare ai fan ancora più emozioni sarà la il rilascio del gioco su Xbox Series X|S nel corso dell’anno. Per la prima volta, i possessori di Xbox avranno la possibilità di affrontare o impersonare l’iconico guerriero extraterrestre.Cosa accadrà nella giungla nel corso del 2024 e del 2025:Predator: Hunting Grounds è un coinvolgente sparatutto asimmetrico ambientato in aree remote sparse in tutto il mondo. I giocatori vengono trasportati nell'universo di Predator, offrendo ai fan l'esperienza più vicina possibile a quella dei film, dove il Predator perseguita le prede più sfidanti. Gioca nei panni di un membro di una squadra d'élite delle forze speciali, il Fireteam, e completa le operazioni paramilitari prima che il Predator ti trovi.

D'altra parte, quale modo migliore per legare con i tuoi compagni di squadra se non provare a ribaltare la situazione sullo Yautja... caccia al cacciatore! Oppure gioca nei panni del Predator per dare la caccia alla preda più pregiata, scegliendo dalla tua vasta gamma di letali tecnologie aliene per collezionare i tuoi trofei uno per uno.

La missione del Predator è chiara: la caccia. Studia i guerrieri nella giungla e affronta i migliori tra loro. Elimina i tuoi obiettivi e raccogli trofei da mostrare. Non lasciare che la tua preda scappi. La sconfitta non è un'opzione.