Il digital bundle con due classici giochi Felix the Cat disponibile ora!Nuovi miglioramenti e caratteristiche avvicinano l'iconico antieroe felino al pubblico moderno

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia oggi l'uscita digitale di Felix the Cat per PlayStation e Nintendo Switch, in collaborazione con Universal Products & Experiences e Limited Run Games. I classici titoli per NES e Game Boy degli anni '90 sono stati trasportati nell'area moderna come parte della linea retro Carbon Engine di Limited Run Game.

Nei panni di Feliz, i giocatori affronteranno una missione di salvataggio ambientata in bizzarri mondi cartooneschi. Grazie alla Magic Bag of Tricks di Felix avrete a disposizione una varietà di veicoli eccentrici e di potenziamenti in grado di salvarvi da ogni situazione! Le avventure a 8 bit dell'arguto felino presentano nuovi miglioramenti quality-of-life, tra cui salvataggi e funzione rewind, per la gioia di nuovi e vecchi giocatori.