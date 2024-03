Assalto alla Cgil, altri 5 a processo: fra loro no vax Franzoni e leader catanese di Forza Nuova

Assalto alla Cgil, i giudici: “Fu manifesta istigazione”

Altre 5 persone a processo a Roma per l’sede della, avvenuto nel corso della manifestazione ‘no green pass’ del 9 ottobre del 2021. Fra loro ci sono un leader no vax, Nicola Franzoni e Giuseppe Bonanno Conti, leader catanese di Forza Nuova. I due erano stati arrestati, nell’ambito dell’inchiesta affidatapm Gianfederica Dito, fra gennaio e aprile 2022. Per i cinque, le accuse, a vario titolo, sono quelle di devastazione, resistenza aggravata e istigazione a delinquere.Il nuovo procedimento nasce dall’unione di diversi fascicoli che riguardavano i fatti avvenuti davantisede del sindacato a Roma. Secondo quanto riferito da un agente di polizia all’udienza di oggi, Franzoni intervenendo dal palco di piazza del Popolo, avrebbe incitato i manifestanti, esortandoli a ''seguire Castellino, il motivo lo capirete’’. Per l’lo scorso dicembre sono stati condannati, fra gli altri, a otto anni e mezzo di reclusione il leader di Forza Nuova Roberto Fiore e l’ex Nar Luigi Aronica e a otto anni e 7 mesi Giuliano Castellino.