Sandro Tonali, nuove accuse di scommesse illegali: deferito da Federcalcio inglese

Sandro Tonali, nuove accuse in Inghilterra: avrebbe piazzato scommesse dopo il passaggio al Newcastle

accuse di scommesse illegali per il centrocampista del Newcastle. Il 23enne centrocampista è stato deferito dalla Football Association (FA) per la violazione della regola sulle scommesse, con l'accusa di aver puntato 50 volte sul calcio tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023., che sta scontando una squalifica di 10 mesi per lo stesso motivo, ha tempo fino al 5 aprile per rispondere alle accuse, che potrebbero portare ad un'altra squalifica per l'ex giocatore del Milan.