Caso Salis, Gabriele Marchesi torna libero: per lui nessuna estradizione in Ungheria

Caso Salis, Gabriele Marchesi non andrà in carcere in Ungheria

Marchesi torna libero. Il 23enne, accusato di aver aggredito tre neonazisti a Budapest l'11 febbraio 2023 insieme alla connazionale Ilariache da quel giorno è detenuta in un carcere ungherese, non sarà consegnato all’Ungheria. Lo ha deciso la corte d’Appello di Milano - giudici Monica Fagnoni, Stefano Caramellino e Cristina Ravera - in merito al mandato di arresto europeo (emesso a ottobre ed eseguito lo scorso 21 novembre).Una decisione che arriva al termine della sesta udienza e a poche ore dalla decisione ungherese di lasciare in carcere Ilarianegandole gli arresti domiciliari. Da questo momento Marchesi non è più ai domiciliari, ma è un libero cittadino in Italia.