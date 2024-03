One UI 6.1 - funzionalità AI su dispositivi Galaxy

Il nuovo aggiornamentoOne UI 6.1 di Samsung introduce nuove funzionalità che migliorano la vita quotidiana su un maggior numero di dispositivi Galaxy. A partire dal 28 marzo, i possessori diGalaxy S23, S23 FE, Z Flip5, Z Fold5, Tab S9 (5G) e Tab S9 (Wi-Fi) avranno a disposizione nuovi strumenti per comunicare, creare ed essere produttivi, tutto questo grazie aGalaxy AI.

Galaxy AI è stata progettata per offrire esperienze di intelligenza artificiale mobile di altissimo livello, in grado di migliorare la vita quotidiana degli utenti. Sei in viaggio a Parigi e vuoi chiedere agli abitanti del posto quali sono i migliori ristoranti tipici? Con la funzione

Interprete

è possibile superare le barriere linguistiche e conversare facilmente grazie alla funzione di traduzione bidirezionale. Inoltre, è possibile utilizzare

Traduzione Live

per prenotare facilmente il ristorante grazie alla traduzione in tempo reale della chiamata.

In seguito, nel tragitto verso il ristorante, ti ritrovi a passare accanto a un bellissimo monumento: con Cerchia e Cerca con Google è facile scoprire che si tratta dell’Arco di Trionfo. Dopo averlo fotografato, grazie aModifica Generativa è semplice perfezionare il risultato dello scatto. Mentre aspetti di sederti al ristorante, puoi annotare i monumenti e le attrazioni che hai visto oggi su Samsung Notes e utilizzareAssistente Note per ottimizzare il tuo diario di viaggio, in modo da poter sempre riprendere da dove avevi lasciato e non perderti nulla. Il potere dell'intelligenza artificiale mobile è davvero illimitato.