Kate Middleton, il ruolo della mamma dopo la diagnosi di cancro: E' stata fondamentale

Sarah Ferguson, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha espresso tutta la sua ammirazione per Kate Middleton dopo che la principessa del Galles ha annunciato al mondo di avere il cancro ... (liberoquotidiano)

L'inaspettata diagnosi di cancro di Kate Middleton mette in luce la preoccupazione sanitaria mondiale per quanto riguarda la crescente incidenza di tumori precoci nella popolazione under 50 (vanityfair)