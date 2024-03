Ascolti tv, 'Studio Battaglia' vince la prima serata

Ascolti tv martedì 26 marzo: chi ha vinto tra Studio Battaglia, Incastrati e Le Iene

Ascolti tv ieri, martedì 26 marzo 2024: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Studio Battaglia” contro “Incastrati“. Chi ha vinto la sfida relativa agli Ascolti tv di ieri sera, martedì 26 marzo ... (superguidatv)

Lunetta Savino (Us, foto di Claudio Iannone) Nella serata di ieri, martedì 26 marzo 2024, su Rai1 la seconda stagione di Studio Battaglia ha conquistato 3.172.000 spettatori pari al 17.5% di ... (davidemaggio)

Lunetta Savino (Us, foto di Claudio Iannone) Nella serata di ieri, martedì 26 marzo 2024, su Rai1 la seconda stagione di Studio Battaglia ha conquistato 3.172.000 spettatori pari al 17.5% di ... (davidemaggio)

La fiction, in onda ieri sera su Rai1, è stata vista da 3.172.000 spettatori con il 17.5% di share, risultando il programma più seguito del prime time. Al secondo posto 'Incastrati 2' su Canale 5, con 2.165.000 spettatori e l’11.8% di share. Al terzo posto 'Le Iene' su Italia 1, con 1.699.000 spettatori e l’11.7% di share.A seguire, tra gli altridi prime time: 'DiMartedì' su La7 (1.430.000 spettatori, share 8.4%), la finale di 'Dalla Strada al Palco' su Rai2 (1.149.000 spettatori, share 7.2%), 'È Sempre Cartabianca' su Rete4 (712.000 spettatori, share 4.9%), '4 Ristoranti' su Tv8 (461.000 spettatori, share 2.3%), 'Petrolio' su Rai3 (431.000 spettatori, share 2.1%), 'Faking It – Bugie Criminali' (302.000 spettatori, share 1.5%). In access prime time, hanno vinto 'Cinque Minuti' (4.758.000 spettatori, share 22.8%) e 'Affari Tuoi' (5.682.000 spettatori, share 25.7%) su Rai1, mentre 'Striscia la Notizia' su Canale 5 ha ottenuto 3.352.000 spettatori e il 16% di share.