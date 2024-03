Superbonus, nuova stretta: ok Cdm a decreto che elimina sconti in fattura e cessione del credito

Superbonus, arriva la nuova stretta: il governo approva un altro decreto per contenere i costi

Il costo per lo Stato è arrivato a 114 miliardi di euro: il provvedimento è stato presentato dal ministro Giorgetti in Consiglio dei ministri e approvato dall'esecutivo (ilgiornale)

(Adnkronos) – Arriva una nuova stretta sul Superbonus . A deciderla il Consiglio dei ministri, che ha dato disco verde -a quanto si apprende- a un nuovo giro di vite voluto dal ministro dell'Economia ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – Arriva una nuova stretta sul Superbonus. A deciderla il Consiglio dei ministri, che ha dato disco verde -a quanto si apprende- a un nuovo giro di vite voluto dal ministro dell'Economia ... (periodicodaily)

Arriva unasul. A deciderla il Consiglio dei ministri, che ha approvato a decreto che elimina ogni tipo di sconti in fattura e cessione del credito. Il nuovo giro di vite è stato voluto dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. La misura non era all'ordine del giorno, ma è stata presentata 'fuori sacco' alla riunione Palazzo Chigi."Queste misure sono misure tese a chiudere definitivamente l'eccessività generosità di una misura che come è noto ha creato gravi problemi alla finanza pubblica e i cui effetti definitivamente potremo in qualche modo contabilizzare tra pochi giorni quando si chiuderà la finestra per il caricamento di tutti i lavori e delle fatture eseguite entro il 31 dicembre del 2023". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.