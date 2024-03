Arma 3 Creator DLC: Reaction Forces da oggi disponibile

Bohemia Interactive e Rotators Collective sono orgogliosi di annunciare la release di Arma 3 Creator DLC: Reaction Forces. Quando arriva la chiamata, nulla è più importante della velocità di reazione. In questo nuovo Creator DLC, le decisioni rapide delle piccole squadre sono fondamentali.

Reaction Forces offre nuove armi, veicoli, equipaggiamenti e altro ancora per reagire rapidamente a una moltitudine di situazioni in nuovi scenari singoli e multigiocatore, atti a migliorare la vostra esperienza complessiva nel sandbox di Arma 3. Combattete gli incendi boschivi dall'alto con l'elicottero medio Cougar o allontanatevi dai sentieri battuti con il pick-up MOOSE per affrontare le operazioni con nuove armi ed equipaggiamenti, dalle pistole e i fucili ai mortai telecomandati fino ai microdroni.

Arma 3 Creator DLC: Reaction Forces è disponibile ora su Steam al prezzo di 7,99 €.

Principali caratteristiche del Creator DLC Reaction Forces:

Setting 2035 "Futura"

Due nuovi fucili e due nuove pistole

Nuovo elicottero "Cougar" dotato di varianti

Nuovo pick-up "MOOSE" dotato di varianti

Nuovo micro-UAV

Due nuovi sistemi di mortaio statico

Nuovo sistema delle armi

Nuove uniformi ed equipaggiamenti

Scenario open-world co-op: "Air Control"

Scenario co-op: "Quick Reaction Force"

Scenario competitivo: "Cashpoint"