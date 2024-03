Attentato Mosca, Russia: Ucraina, Usa e Regno Unito dietro attacco

Attacco Mosca, Putin: “Commesso da islamisti radicali, ma voglio sapere chi l’ha ordinato”

Il direttore dell'agenzia di sicurezza russa Fsb, Alexander Bortnikov, accusa i servizi speciali ucraini di aver facilitato l'attacco terroristico di venerdì alla sala concerti del Crocus City Hall ... (fanpage)

Il direttore dell'Fsb Alexander Bortnikov ha dichiarato che i servizi segreti dell'Ucraina hanno contribuito all' Attentato terroristico di Mosca che è stato perpetrato da islamisti radicali. Lo ... (quotidiano)

Attentato Mosca, il club sportivo celebra il baby eroe che ha salvato la vita a più di cento persone da una morte certa La Russia piange le vittime dell’Attentato verificatosi nella serata di ... (cityrumors)

Ucraina, Usa e Gran Bretagna sono dietro l'attacco alla Crocus Hall diche ha ucciso almeno 139 persone. E' l'accusa mossa da Aleksandr Bortnikov, direttore dell'Fsb, l'intelligence russa, come riporta l'agenzia di stampa statale Tass."Ci saranno rappresaglie, ovviamente. Tutti quelli coinvolti saranno trovati e puniti, lavoreremo", aggiunge. Bortnikov fa riferimento anche all'addestramento che l'Ucraina avrebbe condotto "in Medioriente preparando i miliziani", con "rappresentanti del regime di Kiev" che avrebbero raggiunto i terroristi per "lavorare con loro e prepararli". "L'attacco terroristico -dice ancora- era necessario per creare panico nella società russa. L'Occidente e l'Ucraina mirano a provocare altri danni al nostro paese. La celeberrima controffensiva" condotta da Kiev nella guerra contro la"non ha prodotto risultati e quindi cosa bisogna fare? Bisogna dimostrare di valere qualcosa".