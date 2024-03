Sondaggi politici, Fratelli d'Italia risale al 27%

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia e Lega tornano a crescere: bene anche Pd e M5s, giù Forza Italia

d'Italia, Pd, M5S e Lega tutti in crescita. Forza Italia scende. Ilo Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto se si andasse alle urne oggi, 25 marzo 2024.d'Italia si conferma il primo partito e, guadagnando lo 0,2%, sale al 27%. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni allunga sul Pd, che cresce dello 0,1% e ora vale il 19,9%.Progresso dello 0,3% per il M5S e per la Lega, che rispettivamente approdato al 15,6% e all'8,3%. Frena Forza Italia, che scende al 7,7%. Giù anche Verdi e Sinistra (4,1%) e Azione (4%). Italia Viva sale al 3,4%, seguita da +Europa (2,8%), Democrazia Sovrana e Popolare (1,6%), Psce Terra Dignità (1,6%), Noi Moderati (1,1%).