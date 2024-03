Eredità Agnelli, annullamento sequestri: pm ricorrono in Cassazione

Eredità Agnelli, la procura ricorre in Cassazione contro l'annullamento dei sequestri

Homo homini lupus, altro che Agnelli . “Per quattro lire si stanno facendo a pezzi…”. Così Re Gianni, con l’altolocata erre moscia e il suo proverbiale cinismo, commenterebbe la guerra in casa che ... (nicolaporro)

Gli avvocati di John Elkann e del commercialista Gianluca Ferrero hanno presentato sabato in tribunale a Torino istanza di riesame contro il nuovo sequestro disposto nei giorni scorsi dalla... (leggo)

I magistrati della procura di Torino che indagano sull’di Marella Caracciolo, vedova dell’Avvocato Gianni, hanno deciso il ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale del Riesame che, lo scorso 2 marzo, accogliendo in parte il ricorso per ‘vizio di motivazione’ presentato dai legali di John Elkann e Gianluca Ferrero in relazione al materiale sequestrato il 7 febbraio, tra atti e dispositivi elettronici, ne aveva disposto la parziale restituzione alle parti.Domani mattina, intanto, sempre davanti al Riesame, sarà discusso il ricorso che gli avvocati dei fratelli Elkann, John, Lapo e Ginevra, e di Gianluca Ferrero hanno depositato contro il ri sequestro di documenti, telefoni, pc e device disposto dalla procura ai primi giorni di marzo.