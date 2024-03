Kate Middleton e il cancro, l'annuncio e il retroscena: Ha scritto ogni parola da sola

Kate Middleton: «Ho il cancro, sto facendo chemioterapia preventiva». La scoperta dopo l'intervento all'addome

Londra, 25 marzo 2024 – L’accusa è pesante: Cina, Russia e Iran starebbero amplificando le speculazioni sulla salute di Kate Middleton e le polemiche relative alla segretezza sulla sua convalescenza ... (quotidiano)

Sono passati tre giorni da quando Kate Middleton ha annunciato al mondo di avere il cancro. La principessa ha deciso di rompere il silenzio e di scrivere il discorso sulla malattia “completamente di ... (caffeinamagazine)

La principessa Kate Middleton ha recentemente condiviso un messaggio video, nel quale ha rivelato di essere in cura per un tumore. Ha spiegato che la diagnosi è stata possibile grazie a una biopsia ... (donnapop)

Il discorso con il qualeha rivelato la sua diagnosi diviene dal cuore. "Ha scritto ogni parola da sola", ha confermato a People una fonte di Kensington Palace parlando del video rilasciato venerdì e girato due giorni prima nei giardini del Castello di Windsor, in cui la Principessa del Galles rivela le sue condizioni di salute.Un amico di famiglia aggiunge: “Ha scritto le parole lei stessa, le ha consegnate personalmente e voleva decidere quando fosse il momento giusto per rilasciare al mondo questa notizia”. Venerdì,, 42 anni, ha annunciato di avere unin un video messaggio emozionante. Ha detto di aver ricevuto la diagnosi dopo l'intervento chirurgico addominale di gennaio e dopo che i test postoperatori "avevano scoperto che ilera presente" ed di aver quindi iniziato un ciclo di chemioterapia preventiva che è "nelle fasi iniziali". Secondo una fonte reale, il principe William è "estremamente orgoglioso di sua moglie per il coraggio e la forza che ha dimostrato non solo questa settimana, ma dopo l'intervento chirurgico di gennaio". L'insider ha aggiunto che William, 41 anni, è protettivo nei confronti della sua famiglia, sottolineando che "ora più che mai è concentrato nel garantire a sua moglie la privacy di cui ha bisogno per riprendersi completamente e che i suoi figli siano protetti dal comprensibile interesse per le notizie che sono state condivise".e William sono rimasti profondamente colpiti e toccati dalla partecipazione e dal sostegno ricevuti dopo l'annuncio didella diagnosi e della cura per un tumore, ha reso noto un portavoce di Kensington Palace. "Il Principe e la Principessa sono entrambi enormemente toccati dai messaggi gentili delle persone qui nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo in risposta all'annuncio di Sua Altezza Reale. Sono estremamente commossi dal calore e dal sostegno del pubblico e sono grati per la comprensione rispetto alla loro richiesta di privacy in questo momento".