Ue lancia prima indagine su Google, Apple e Meta: sospetta violazione del Digital Markets Act

La Commissione Europea avvia le prime indagini in base al Digital Markets Act, la normativa che regolamenta le big tech, perché sospetta che Alphabet, la holding che controlla Google, Apple e Meta (Facebook, Instragram e WhatsApp) non rispettino gli obblighi previsti dalla normativa Ue. Lo comunica la vicepresidente Margrethe Vestager.In particolare, secondo l'esecutivo comunitario, Apple e Alphabet addebiterebbero tuttora agli sviluppatori di applicazioni commissioni ricorrenti, mentre Meta "non offre alcuna vera scelta agli utenti di rifiutare le combinazioni di dati".