Roma, spari in strada alla Magliana: gambizzato un 55enne

Spari a Roma, un uomo ferito in strada alla Magliana. Caccia a chi ha sparato

Sparatoria inoggi, 25 marzo 2024 in zona Magliana, a. Un uomo di 55anni è stato gambizzato, colpito a una coscia, e trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo.A dare l’allarme è stata una residente che ha sentito i colpi di arma da fuoco e ha visto dalla finestra l’uomo ferito in. Sull'agguato avvenuto questa mattina in via Pian due Torri, indagano i pm della Direzione distrettuale antimafia sull’agguato. Il fascicolo, per tentato omicidio, è all’attenzione del pm Carlo Villani. Al momento non si esclude nessuna pista e verranno acquisite dagli investigatori della Squadra Mobile le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il 55enne ricoverato al pronto soccorso del San Camillo con un foro di entrata e uscita alla coscia non è in pericolo di vita. Vigile e stabilizzato, è in condizioni ritenute al momento non gravi.