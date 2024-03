Allarme bomba in stazione Trani, chiuse tutte le scuole

Trani, scuole chiuse e circolazione dei treni sospesa per un allarme bomba. Riaperto il liceo

Allarme bomba a Trani, dove dalle 6 di questa mattina la circolazione ferroviaria è stata sospesa e le scuole chiuse, per la presenza di alcune bombe. Tutto è partito da un biglietto, affisso in ... (cultweb)

Pubblicato il 25 Marzo, 2024 Di nuovo. Con una sistematicità sempre più inquietante. Un altro Allarme bomba getta nel panico. Questa volta tocca agli abitanti di Trani subire l’angoscia, e i ... (dayitalianews)

Trani, 25 marzo 2024 – Caos a Trani. Le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse oggi, lunedì 25 marzo, a causa di un Allarme bomba scattato, intorno alle sei di questa mattina, nella stazione ... (quotidiano)

Un biglietto (scritto a mano) lasciato alladelle Ferrovie dello Stato di Trani che avvisava di una presuntabiologica non solo nella stessa infrastruttura ma anche in due scuole della città costiera (una veniva esplicitata l'altra no) ha indotto il sindaco della città Amedeo Bottaro a chiudere per la giornata di oggi tutti gli istituti scolastici cittadini. Disagi si registrano sulla linea adriatica alla circolazione ferroviaria, che è stata sospesa.