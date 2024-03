Incidente in un rally in Ungheria, auto sul pubblico: 4 morti

Ungheria, tragedia al Rally: quattro morti e otto feriti

In un tragico Incidente avvenuto durante il rally Esztergom Nyerges a Strigonio, nell’Ungheria settentrionale, quattro persone hanno perso la vita e almeno altre sette sono rimaste ferite, tra cui ... (thesocialpost)

Lucca, 19 marzo 2024 – E’ in stato di coma il giovane colpito al torace e al volto dalla ruota staccatasi da un’auto finita fuori strada sabato scorso al rally del Ciocco durante una prova a Renaio. ... (lanazione)

Il motociclista parmigiano Luigi Costa, 58 anni, è morto dopo due giorni di ricovero in ospedale per le conseguenze di un Incidente in sella alla sua moto nella terza tappa della Swank rally in ... (ilfattoquotidiano)

Un'auto daè uscita di strada e si è schiantata contro un gruppo di spettatori in, uccidendo quattro persone e ferendone altre, secondo quanto dichiarato dalla polizia si legge sul 'Guardian'. L'è avvenuto durante una gara tra le città di Labatlan e Bajot, vicino al fiume Danubio, nel nord-ovest dell', ha dichiarato la polizia della contea di Komárom-Esztergom in un comunicato.Gli organizzatori dell'evento, l'ArrabonaClub, hanno dichiarato che la gara è stata immediatamente interrotta mentre otto ambulanze e quattro elicotteri di soccorso sono stati inviati per curare i feriti. Due persone, tra cui un bambino, hanno riportato ferite gravi, mentre altre sei sono state trasportate in ospedale con ferite più leggere.. La polizia locale ha dichiarato che non è chiaro il motivo per cui il veicolo, che stava partecipando aldi Esztergom Nyerges di due giorni, sia uscito di strada. Hanno dichiarato che è in corso un'indagine e che "si stanno chiarendo le circostanze". Dai filmati diffusi sembra che l'auto abbia perso aderenza su una strada umida finendo in testacoda contro il pubblico.