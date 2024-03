Sinner batte Griekspoor in 3 set, Jannik agli ottavi Atp Miami

Sinner batte Griekspoor in 3 set: 5-7, 7-5, 6-1 e Jannik agli ottavi Atp Miami

Jannikl'olandese Tallon5-7, 7-5, 6-1 in 2h23' nel terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Miami e vola agli ottavi di finale. L'azzurro, numero 3 del mondo e testa di serie numero 2 in Florida, rimonta contro il numero 25 del tabellone., sempre sconfitto dall'altoatesino in 4 confronti diretti, vince il primo set e tiene testa all'azzurro per quasi 2 ore.sfonda nel finale del secondo set, l'olandese si sbriciola e nel terzo set non c'è partita.5-7, 7-5, 6-1 -alza bandiera bianca,vince 6-1 il terzo set.5-7, 7-5, 5-1 -sfrutta la chance per il secondo break e vola sul 5-1.5-7, 7-5, 4-1 - L'azzurro non concede chance all'avversario nel quinto game e continua la marcia verso la vittoria.5-7, 7-5, 3-1 -si scuote e ferma l'emorragia di punti, primo game per l'olandese nel set.5-7, 7-5, 3-0 - Con una striscia di 8 punti di fila, l'azzurro prende il largo.5-7, 7-5, 2-0 -si ritrova per la prima volta a dover inseguire, la pressione si fa sentire. L'olandese si disunisce, inanella errori e cede il servizio:scappa.5-7, 7-5, 1-0 - L'inerzia del match cambia.si appoggia a 2 ace per aprire il terzo set.5-7, 7-5 - Finalmente,sfonda. Serve un game da 14 punti con altri 2 set point. Alla fine l'azzurro sgretola il muro die vince il secondo set per 7-5 dopo 1h54' di gioco.5-7, 6-5 - L'azzurro piazza 3 ace, uno dopo l'altro, per l'ennesimo game a zero.5-7, 5-5 -incappa in 2 errori gratuiti, concede un set point ama si toglie dai guai con un vincente e un ace prima di salire 5-5.5-7, 5-4 - Anchericava 2 punti direttamente dalla battuta, tutto liscio.5-7, 4-4 -piazza 2 ace e indirizza il game.5-7, 4-3 - Dopo circa 45 minuti di stop si torna a giocare.riparte con un game a zero.5-7, 3-3 - Grieskpoor vive il primo momento complicato del secondo set: ha bisogno di un game da 12 punti per acciuffare il 3-3. La pioggia ferma il match.5-7, 3-2 -alla battuta viaggia senza intoppi: altro ace, altro game senza concedere punti.5-7, 2-2 -evita guai nel quarto game e tiene il servizio.5-7, 2-1 - Iniezione di fiducia per l'azzurro, che piazza un provvidenziale game a zero con il bonus di un ace.5-7, 1-1 -va come un treno, game a zero con un altro ace.5-7, 1-0 -prova a ripartire. Il primo game del secondo set va in archivio con qualche patema. L'azzurro scivola 0-30 ma si tira fuori dalle sabbie mobili.5-7 -sale 0-30 ma non riesce a completare l'opera.si porta sul 30-30 e poi, nel momento chiave, piazza 2 ace che chiudono il primo set: 7-5 in 50'.5-6 - Sul 15-15,esce vincitore da un durissimo scambio di 18 colpi e nel punto successivo concede il bis guadagnandosi 2 palle break pesantissime.annulla la prima con un ace ma alza bandiera bianca sulla seconda: break eserve per il primo set.5-5 - L'olandese gioca il suo miglior tennis: 1, 2, 3 vincenti e il 5-5 è servito.5-4 - Non si fanno punti contro il servizio per il terzo game di fila,avanti.4-4 - Copione identico per, che apre con un ace e si fa strada con la prima di servizio: game a zero.4-3 - L'azzurro colleziona il terzo game a zero su 4 turni di battuta.3-3 -trova la prima palla con continuità, garanzia di un game relativamente tranquillo.3-2 -cede i primi 2 punti alla battuta, complice anche un doppio fallo, ma evita guai portandosi sul 3-2.2-2 - L'azzurro prende il controllo del gioco con la risposta,è costretto a remare e va in difficoltà: 2 palle break, l'olandese le cancella e annulla anche la terza chance con un vincente prima di pareggiare i conti.2-1 -non concede nulla nel secondo game al servizio: 4 punti bastano per chiudere il gioco.regge lo scambio lungo, 13 colpi, ma alla fine sbaglia.1-1 - L'olandese tiene negli scambi anche se soffre un paio di accelerazioni dell'azzurro: 1-1.1-0 -apre il match con due ace nel game iniziale e tiene il servizio a zero.