Open Arms, Salvini ringrazia Musk per sostegno

Processo a carico di Matteo Salvini per il caso Open Arms (Agosto 2019) (22.03.2024)

Le notizie sul conflitto Israele-Hamas di lunedì 18 marzo, in diretta. Eliminato responsabile sicurezza Hamas. Arrestate 80 persone all’interno dell’ospedale Al-Shifa, compreso un reporter. (corriere)

La nave dell'ong spagnola è arrivata al largo delle coste di Gaza nord e ha cominciato il trasbordo delle duecento tonnellate di aiuti umanitari che trasporta. Il viaggio è il primo test del ... (fanpage)

Sono iniziate le operazioni di scarico del cibo trasportato dalla nave di Open Arms. Nel frattempo Hamas ha proposto un nuovo scambio di prigionieri con Israele.Continua a leggere (fanpage)

"Ringrazio Elon Musk per il sostegno. Rischio 15 anni di carcere per aver difeso, da ministro dell’Interno, i confini, l’onore e la dignità del mio Paese. Sto affrontando il processo a testa alta, orgoglioso di quello che ho fatto". Lo scrive su 'X' Matteo, in risposta al tweet del patron di Tesla che ieri parlando del leader della Lega e del processo per sequestro di persona nel caso, aveva scritto: "È scandaloso che sia sotto processo per aver fatto rispettare la legge!".