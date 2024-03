Ucraina, Salvini: Non ce l’ho con Macron, ma non ci sto a mandare soldati a massacro

Ucraina, Salvini chiarisce: "Non ce l'ho con Macron, ma…”

“Non cecon Macron, ma quando parli di mandare soldati al massacro, soldati che sono figli, fratelli, mariti, smentisci la natura stessa per cui è fondata la comunità europea". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo, intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega a Palazzo Rospigliosi. "Non parlo di Ue, ma di comunità europea: noi siamo una comunità, non una marmellata dove contano banchieri e potenti”, ha aggiunto.Ieri, parlando dal palco della kermesse leghista di Roma,aveva detto: "Lasciare anche solo intravedere che soldati italiani, francesi, tedeschi possano uscire dal proprio Paese per andare a fare la guerra penso sia pericoloso. Macron con le sue parole rappresenta un pericolo per il nostro Paese e per il nostro continente. Il problema non sono mamma e papà ma i guerrafondai come Macron. Io non voglio lasciare ai nostri figli un continente pronto alla terza guerra mondiale, voglio un'Europa di pace".