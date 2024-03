Sciopero treni oggi 24 marzo, continua la protesta: rischio ritardi e cancellazioni

Sciopero dei treni oggi e domani: le fasce di garanzia

Di seguito alcuni comunicati diffusi da treni talia: La circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino per un movimento franoso. Ancora in corso l’intervento dei tecnici per consentire la ... (noinotizie)

22.00 Dalle ore 21 del 23 marzo alla stessa ora del 24 sono previsti scioperi del personale del gruppo Ferrovie dello Stato. Lo annuncia lo stesso Gruppo Fs sottolineando che gli ... (televideo.rai)

Weekend di disagi in tutta Italia: la mobilitazione di 24 ore indetta da alcune sigle sindacali autonome tocca il personale di bordo e di macchina di Gruppo Fs (con ricadute sugli Intercity, le ... (tg24.sky)

Continua anche, 24 marzo 2024, lodeicon rischio di ritardi e cancellazioni sia per iRegionali che per gli InterCity e le Frecce. La protesta su tutto il territorio, partita ieri, terminerà alle 21.00 di. Lonazionale riguarda il personale del Gruppo FS,talia, Trenord etalia Tper, gli effetti potranno protrarsi oltre l’orario di termine degli scioperi.I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole Imprese Ferroviarie. Informazioni su collegamenti e servizi attraverso sono disponibili sull’apptalia, la sezione Infomobilità del sitotalia, sitotaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti. Nelle giornate ditalia assicura servizi minimi di trasporto. Iche si trovano in viaggio ainiziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, ipossono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.talia garantisce dunque alcune corse nazionali: l'elenco completo si trova sul sito dell’azienda. Salvi anche iregionali nelle fasce orarie più battute dai pendolari, quelle tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21.talia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio.