Doppietta Ferrari in Gp Australia, Sainz trionfa e Leclerc secondo

GP Australia, è doppietta Ferrari! Out Verstappen e le Mercedes

Carlos Sainz vince il Gp d'2024, lafaa Melbourne con il secondo posto di Charles Leclerc. Il Cavallino trionfa nel terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 con una gara perfetta, sfruttando la giornata nera di Max Verstappen: il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica, parte dalla pole position ma viene superato da Sainz nel secondo giro. Nella quarta tornata, la Red Bull va ko: fumo dalla monoposto, Verstappen deve rientrare ai box e si ritira. Strada spianata per il Cavallino che domina la gara.Giro 2: Sainz super Verstappen. Giro 4: Verstappen rientra ai box e si ritira. Giro 7: Sainz ha 2'' sulla McLaren di Norris. Giro 11: Sainz allunga, vantaggio di 4''. Giro 17: pit stop per Sainz. Giro 18: Sainz si riprende la prima posizione, Leclerc secondo. Giro 22: Leclerc a circa 2'' da Sainz. Giro 26: Sainz porta il vantaggio a 4''. Giro 31: Sainz ha oltre 7'' su Leclerc, che viene avvicinato da Norris. Giro 35: Secondo pit stop per Leclerc che cerca di allungare rispetto alla McLaren. Giro 40: Sainz ha 26'' su Leclerc. Giro 42: Sainz effettua il secondo pit-stop e rientra in pista al primo posto con 5'' su Leclerc. Giro 47: Leclerc deve gestire un vantaggio di circa 4'' su Sainz quando mancano poco più di 10 giri. Giro 51: Sainz amministra 5'' di margine sul compagno di squadra. Giro 54: Norris si avvicina a Leclerc, il vantaggio dellascende a 3''2. Giro 57 : Leclerc blinda il secondo posto con un giro veloce. Giro 58: Sainz trionfa e Leclerc secondo: