Kate Middleton e il cancro, lo star system si stringe alla principessa

Perché Kate Middleton ha deciso di rivelare il cancro e la chemioterapia

Alcuni dei più grandi nomi di Hollywood stanno esprimendo la loro vicinanza sulla scia della diagnosi shock didi. La principessa del Galles, 42 anni, ha rivelato ieri la notizia in un videomessaggio, informando il mondo della sua difficile situazione di salute e del fatto che ha deciso di iniziare un percorso di chemioterapia. Dopo l'annuncio, un gran numero di star si sono rivolte ai social media per inviare il loro sostegno alla reale britannica. Tra queste, la vincitrice dell'Oscar Catherine Zeta-Jones. "Il Galles e il mondo sono con te, Sua Altezza Reale Principessa del Galles. Ti voglio bene sempre", ha scritto su Instagram l'attrice gallese del film "Chicago".Anche Gwyneth Paltrow ha inviato i suoi auguri di guarigione con un messaggio condiviso sulla pagina Instagram ufficiale della principessa. Nello stesso tempo, anche l'attrice e collega -affetta anche lei dallo stesso male- Olivia Munn ha elogiato la principessa per il suo coraggio in un post pubblicato su Instagram. "Grazie per aver mostrato cosa vuol dire combattere con grazia e determinazione per voi stessa e per la vostra famiglia. Vi auguro tutto il meglio", ha scritto. La star di "Sleepless In Seattle", Rita Wilson, moglie di Tom Hanks, che ha combattuto ugualmente il, ha condiviso il suo sostegno a, scrivendo: "Spero che tutti voi mandiate le vostre preghiere e i vostri buoni pensieri aper un futuro libero dal". Poche ore prima cherivelasse la sua diagnosi, l'attrice premio Oscar Jamie-Lee Curtis si era rivolta a Instagram inveendo contro le voci selvagge sulla salute della principessa, scrivendo: "Possiamo per favore smettere con questa teoria della cospirazione? Questo è un essere umano con bambini piccoli e chiaramente un problema di salute. Questa è una questione privata”. Dopo cheha condiviso il video, la Curtis è tornata sui social media esortando i fan a garantire la privacy della principessa. Tra i sostenitori via social dianche il presidente degli Usa Joe Biden: "La principessaci ha parlato della sua salute e ora non dovremmo inviare altro che i nostri migliori auguri a lei e alla sua famiglia", ha scritto. "Jill (la moglie, ndr) e io ci uniamo a milioni di persone in tutto il mondo nel pregare per la vostra completa guarigione, principessa", ha scritto su X. Anche la First Lady Jill Biden ha condiviso il suo tributo, scrivendo: "Sei coraggiosa e ti amiamo".