Startup, Daclon: Premio America Innovazione biglietto da visita internazionale

Innovazione, Fondazione Italia Usa premia 500 startup italiane

“IlAmerica Innovazione è un riconoscimento di prestigio internazionale che viene attribuito alle migliori 300innovative. Diamo un biglietto da visita internazionale ai migliori talenti imprenditoriali del paese”. Lo ha dichiarato il segretario della Fondazione Italia – Usa Corrado Maria, in occasione della cerimonia della presentazione della Fondazione Italia - Usa che promuove ilAmerica Innovazione, un riconoscimento per gli innovatori artefici delle miglioriitaliane. L’evento si è tenuto presso la prestigiosa sede dell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati.“Ilè giunto al secondo anno - ha aggiunto- e individua tramite un algoritmo in modo anonimo e obiettivo le miglioridalle Unioni Camerali della Camera di Commercio. Andando verso il G7 italiano crediamo sia importante valorizzare le imprese che fanno digitalizzazione”.