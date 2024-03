Trump, pioggia di dollari: ecco operazione da 3 miliardi

«Ho 500 milioni di dollari in contanti» - Ticinonline

Donaldda oggi vale miliardi diin più. Gli investitori di Digital World Acquisition Corp hanno approvato la fusione conMedia, la società a cui fa capo il social media Truth Social, creato dall'ex presidente: l'azienda ora sarà quotata in borsa. La mossa, sottolinea Cnn, potrà fruttare miliardi diall'ex presidente, che in questo momento sta fronteggiando un'immensa pressione finanziaria e legale.Dalla fusione, che sarà finalizzata all'inizio della prossima settimana, nascerà ilMedia & Technology Group, conche sarà azionista di maggioranza con azioni dal valore di oltre 3 miliardi all'attuale prezzo di mercato. Ma secondo esperti interpellati dalla Cnn, questo accordo non potrà risolvere i problemi finanziari immediati diche deve versare entro lunedì una cauzione da 464 milioni diper portare avanti l'appello contro la condanna per frode a New York. "Il presidentenon potrà monetizzare immediatamente le sue azioni", ha affermato Matthew Kennedy, di Renaissance Capital. Intanto, il tycoon sui social rivendica la disponibilità di mezzo miliardo diin contanti. "Grazie al mio duro lavoro, al talento, e la fortuna al momento ho quasi 500 milioni diin contanti, una consistente parte dei quali intendo usarla per la campagna elettorale da presidente", ha affermato su Truth Social l'ex presidente.