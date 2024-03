DEATHSPRINT 66, in arrivo nel 2024

Emozionante evoluzione dei giochi in streaming, DEATHSPRINT 66, arriverà sui vostri schermi nel corso di quest'anno! Questa trasmissione non sarebbe stata possibile senza gli eccezionali costruttori di percorsi di Sumo Newcastle e gli sponsor di Secret Mode, che ci hanno permesso di creare lo spettacolo più letale del mondo.

DEATHSPRINT 66 | World Premiere Official Announcement Trailer

Abbiamo ascoltato le vostre richieste e vi stiamo dando quello che volete. Grazie ai progressi della clonazione e della tecnologia STEM-Link, i nostri runner guidati saranno sventrati come mai prima d'ora in una riserva quasi infinita di corpi clonati. Sintonizzatevi per vedere fiumi di sangue schizzare sul percorso, mentre otto corridori sfrecciano attraverso le nostre piste piene di trappole, affrontando seghe mortali, salti mortali e la minaccia più grande di tutte: gli altri rivali. Le teste rotoleranno, proprio come avete sempre voluto!

Per avere successo, i runner dovranno generare Hype compiendo manovre azzardate, guadagnando armi letali e forti incrementi di velocità per avere un vantaggio sulla concorrenza. Chi sopravvive sarà ricompensato con generose sponsorizzazioni da parte di alcuni dei più grandi conglomerati internazionali per adornare le suit dei loro cloni. Ma la morte non è la fine: getteremo nella mischia tutti i cloni che saranno necessari per raggiungere il traguardo.

DEATHSPRINT 66 arriverà più avanti nel corso dell’anno. Restate sintonizzati per la corsa più importante della vostra vita!

A proposito di DEATHSPRINT 66

Partecipate all'ultimo sport sanguinario, DEATHSPRINT 66, sviluppato da Sumo Newcastle e con Secret Mode come publisher. Otto giocatori si sfidano in gare di corsa attraverso percorsi pieni di pericoli, spingendo gli avversari in trappole mortali e concatenando mosse di parkour per generare Hype e conquistare la folla.

Corse a piedi per otto giocatori in Lo spettacolo più letale del mondo

Schivate motoseghe, laser e fosse della morte per mantenere la rotta

Guadagnate Hype per superare gli altri runner o guadagnate armi e strumenti per avere la meglio

Sopravvivete alle gare e guadagnate sponsorizzazioni per personalizzare i bodysuit del vostro clone