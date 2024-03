Una casa ancora più smart con FRITZ!App: l'App Smart Home di FRITZ! supporta il geofencing

La nuova versione della FRITZ!App Smart Home consente agli utenti di controllare automaticamente i propri dispositivi Smart Home utilizzando il geofencing. Definendo le zone virtuali nell'app, gli utenti possono controllare in modo comodo ed efficiente lampade e prese di corrente presenti in determinate aree.

L'innovativa funzione di geofencing utilizza i dati di localizzazione GPS dello smartphone o del tablet per eseguire automaticamente azioni predefinite quando si entra o si esce dalle zone impostate. La nuova funzione di geofencing è ora disponibile nella FRITZ!App Smart Home sia per Android che per iOS.

Per saperne di più sulle App FRITZ!App visita: https://it.avm.de/prodotti/ app/

Smart Home sotto controllo grazie alla funzionalità di geofencing

Il FRITZ!Box rileva la posizione dello smartphone tramite GPS quando si trova all'interno di un'area definita. Non appena l'utente entra o esce dall'area, il FRITZ!Box avvia automaticamente le azioni Smart Home predefinite. Quando si esce di casa, tutte le luci e i dispositivi che consumano energia possono essere impostati per spegnersi in modo automatico. Grazie a FRITZ!App Smart Home permette una perfetta integrazione dei dispositivi riducendo il consumo energetico.

Inoltre, è possibile impostare delle comode notifiche push che si attivano quando un utente entra o esce dalle zone impostate. I requisiti per l'utilizzo della funzione di geofencing sono l'attivazione dei servizi di localizzazione, una connessione Internet attiva e un dispositivo compatibile con iOS 17 o Android 9.