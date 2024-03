Germania, addio Adidas dopo 70 anni: maglia sarà Nike

Germania, addio Adidas: accordo dal 2027 con Nike

(Adnkronos giovedì 21 marzo 2024) - Fine di un'era. La Nazionale di calcio delladiceall'e dal 2027 avrà come sponsor tecnioc la Nike, secondo la decisione a sorpresa annunciata oggi dalla Federcalcio tedesca (Dfb). "La futura partnership consentirà alla Dfb di continuare a svolgere compiti chiave nel prossimo decennio in vista dello sviluppo globale del calcio in", ha affermato il presidente Bernd Neuendorf. L'ingresso di Nike come fornitore per la Mannschaft e per tutte le nazionali tedesche è previsto per gennaio 2027 e durerà fino al 2034.è partner della Dfb da oltre 70 anni, il contratto attuale scade alla fine del 2026. Il brand tedesco ha vestito le squadre dei quattro Mondiali e dei tre Europei maschili, oltre ai due Mondiali e le otto Coppe Europee femminili."L'aggiudicazione al futuro partner fornitore Nike è il risultato di una gara d'appalto trasparente e non discriminatoria", ha affermato Holger Blask, Ceo della Dfb. Le squadre della federazione continueranno a indossare le maglieper gli Europei 2024 in casa, gli Europei femminili 2025 in Svizzera e i Mondiali maschili 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada. "Fino a dicembre 2026 faremo tutto ciò che è in nostro potere per raggiungere successi comuni con, il nostro partner attuale e di lunga data, al quale il calcio tedesco deve molto per più di settant'anni", ha sottolineato Neuendorf. Per gli Europei di quest'estate, la squadra della Dfb resterà anche presso la sede dell'a Herzogenaurach, in Baviera. Pochi giorni fa, la presentazione della maglia rosa-viola da trasferta dellaper il torneo che si terrà dal 14 giugno al 14 luglio ha fatto molto parlare di sé e ha fatto segnare un boom di vendite.