Diablo IV: aggiornamenti delle prossime stagioni

Diablo IV: la Chiaccherata intorno al fuoco svela gli aggiornamenti delle prossime stagioni e l’arrivo del PTR

Ieri il direttore della community Adam Fletcher, il progettista di gioco associato Charles Dunn, il capo progettista delle classi Adam Jackson e il direttore di gioco associato Joe Piepiora si sono seduti per discutere degli imminenti cambi agli oggetti in arrivo nella prossima Stagione. Diablo IV | Campfire Chat - PTR Overview | March 2024 I quattro hanno parlato di come gli affissi, le caratteristiche degli oggetti, il Codex del potere e i nuovi sistemi di gioco incideranno sul modo in cui i giocatori combatteranno e si impossesseranno del bottino rilasciato dai mostri nel Regno Stagionale e nel Regno Eterno. A seguito della discussione, hanno fornito maggiori dettagli sul primo Reame Pubblico di Prova (PTR) di Diablo IV che sarà disponibile per utenti PC su Battle.net. Sarà un primo scorcio dei cambi in arrivo nella prossima Stagione, ragion per cui il team ascolterà attentamente i feedback per apportare modifiche prima dell'inizio ufficiale della Stagione.