Suzuki Vitara Hybrid Yoru: una nuova serie speciale

Vendo Suzuki Vitara 1.4 Hybrid Cool nuova a Castellammare di Stabia, Napoli (codice 8911979)

(Adnkronos giovedì 21 marzo 2024) -presenta una nuova variante della: la Yoru.Il termine Yoru in giapponese indica il momento in cui la notte si fa più scura e le stelle e la luna sono più visibili a occhio nudo. Il SUV in allestimento Yoru, infatti, abbina l’eleganza a quei contenuti che hanno reso famoso il marchio di Hamamatsu nel mondo: la trazione integrale è un plus di. Laè dotata di serie del sistema 4x4 Allgrip, di un’alimentazione ibrida a 48 Volt e trazione integrale [meta description]. La vernice metallizzata Blu Capri, con diversi dettagli a contrasto, e le finiture Black presenti su paraurti, listello superiore e griglia, oltre che sulle cornici delle luci diurne DRL, rendono l’estetica del SUV di Hamamatsu più personale. Un’eleganza completata nell’abitacolo da un orologio circolare in posizione centrale sulla plancia, con scritte Kanji, e un tetto panoramico apribile elettronicamente di serie così come la trazione 4x4 Allgrip Select. Cuore del SUV giapponese è il motore da 1.4 litri della famiglia Boosterjet abbinato a un moduloda 48 Volt che alimenta un motore elettrico da 10kW. Un propulsore endotermico che sviluppa una potenza massima di 129 cavalli a 5.500 giri al minuto per una coppia massima di 235 Nm costanti tra i 2.000 e i 3.000 giri al minuto. La turbina è a bassa inerzia, il sistema di iniezione diretta è ottimizzato, elevato il rapporto di compressione, la fasatura variabile elettrica è in aspirazione. Il cambio manuale è un sei marce robotizzato ASG, che offre potenza in accelerazione e assicura cambiate dolci quando si cerca il comfort. Quattro le diverse impostazioni azionabili agendo sul comando posto sul tunnel centrale per selezionare la modalità la trazione integrale 4x4 più adatta alle condizioni di guida: · Auto: da utilizzare nel quotidiano. In presenza di fondi a bassa aderenza e in funzione dello stile di guida, il passaggio al 4WD è automatico · Sport: per chi vuole le massime prestazioni · Snow: da scegliere in presenza di neve, sterrato e superfici sdrucciolevoli · Lock: per affrontare situazioni estreme in tutta sicurezza (fango, sabbia e ghiaccio). Quattro le diverse impostazioni azionabili agendo sul comando posto sul tunnel centrale, selezionare la modalità la trazione integrale 4x4 più adatta alle condizioni di guida è semplice. La tecnologia AllGrip Select è in grado di regolare elettronicamente la quantità di coppia da ripartire verso le ruote posteriori dialogando con l’ESP, la gestione del motore e gli altri sistemi di bordo. I sistemi di sicurezza sono tra i più avanzati, come sulle vetture più moderne e di ultima generazione,. Tra questi, il Guidadritto, che avverte che è stata superata la linea di demarcazione della corsia, intervenendo sullo sterzo per riportare la vettura in carreggiata (LDP Lane Departure Prevention); l’Attentofrena, ossia la frenata automatica di emergenza con riconoscimento dei pedoni (AEB Automatic Emergency Brake); il Restasveglio, che avverte il pilota di possibili pericoli derivanti da colpi di sonno (WA Weaving Alert)