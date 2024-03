Myrta Merlino via da 'Pomeriggio 5'? Rumors su nuova conduzione

Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5? C'è già il nome della sostituta

(Adnkronos giovedì 21 marzo 2024) - Pare incerto il futuro dialla guida di5'. Si rincorrono i rumors su un nuovo cambio di guardia per la prossima stagione televisiva del talk pomeridiano di Canale 5 che, fino all'anno scorso, era stato regno incontrastato di Barbara D’Urso. L'addio di quest'ultima è infatti arrivato dopo ben 15 anni e non senza polemiche. E ora anche la permanenza della giornalista arrivata da La7 sembra essere in bilico.Secondo alcune indiscrezioni, la nuova conduttrice del talk show pomeridiano potrebbe essere Cesara Buonamici, volto noto del Tg5 che in questa nuova stagione televisiva ha debuttato al Grande Fratello vip come opinionista. Ma la Buonamici non sembra essere l'unica candidata. Voci di corridoio suggeriscono alla conduzione anche Veronica Gentili, giornalista nota al pubblico anche per il suo lavoro a 'Le Iene'. Da Mediaset, però, non ci sono ancora conferme ufficiali, lasciando spazio a numerose ipotesi sul futuro di5'.