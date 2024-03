Dante Alighieri - il libro per bambini Quelle Histoire

UN VIAGGIO NELLA VITA DI DANTE ALIGHIERI

CON IL LIBRO PER BAMBINI FIRMATO QUELLE HISTOIRE

Uno speciale ritratto del Sommo Poeta e dell’epoca in cui ha vissuto, ricco di illustrazioni, giochi e quiz, per permettere ai più piccoli di “scoprire divertendosi” le vicende che lo hanno reso uno tra i più grandi letterati della Storia italiana

Nella giornata dedicata a Dante Alighieri, il “Dantedì”, che si celebra in Italia ogni 25 marzo, data che gli studiosi riconoscono come l’inizio dell’allegorico viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, la casa editrice Quelle Histoire - leader in Francia per la pubblicazione di libri storici destinati a bambine e bambini - vuole accompagnare i più piccoli alla scoperta dell’universo dantesco attraverso una monografia sul poeta fiorentino, un racconto innovativo e ricco di illustrazioni, giochi, linee del tempo e quiz, utili a ripercorrere gli aspetti salienti della sua vita e del contesto storico in cui ha vissuto.

Attraverso la Divina Commedia, l’opera che lo ha reso celebre in tutto il mondo, Dante è riuscito a fornire ai posteri una straordinaria fotografia di importanti personaggi della società medievale. Ma in questo volume “a misura di bambino”, scritto da Erika Gualandri, non si ricordano solo le sue opere e le sue straordinarie intuizioni, ma anche la sua vita pubblica. Il celebre letterato, infatti, appassionato di grammatica, filosofia, retorica e latino, non si limitò a vivere tra scaffali di libri, ma fu un uomo attivo nella vita politica della sua amata Firenze, per la quale scese in battaglia e, successivamente, venne condannato all’esilio. Ed è proprio in esilio che inizia a scrivere in “volgare”, la lingua parlata dal popolo, diventata poi l’italiano, dedicandosi completamente alla realizzazione del suo grande capolavoro letterario, la Divina Commedia.

In questa biografia, alla ricostruzione accurata degli avvenimenti storici, si affianca il racconto – a parole e immagini – della storia personale di Dante, partendo dalla sua infanzia, esplorandone la personalità, il temperamento, le ambizioni, l’ambiente socio-culturale e il contesto storico in cui è cresciuto, agevolando così i più piccoli a identificarsi e familiarizzare con il personaggio e ad assimilare le vicende che lo hanno reso celebre.

Distribuiti da ALI nelle librerie italiane e disponibili su Amazon, i libri Quelle Histoire, scritti e illustrati in chiave “kids” con una formula di edutainment unica nel suo genere, sono in grado di rendere divertente ed efficace l'apprendimento ai più piccoli. Caratterizzati da una grafica originale, distintiva, moderna e colorata, vero marchio di fabbrica della casa editrice, e pensati in particolare per bambini che frequentano la scuola elementare, i racconti sono scritti con uno stile narrativo semplice e immediato e accompagnati da coloratissime immagini, mappe, linee del tempo e giochi educativi. Inoltre, i volumi Quelle Histoire allenano i più piccoli ad analizzare i vari periodici storici e le vite dei diversi personaggi, aiutandoli a creare in autonomia delle mappe storico-temporali utili all’apprendimento. Racconti che danno vita a un mondo abitato da protagonisti che fanno scattare nei bambini un’istantanea simpatia ed empatia, permettendo loro di viaggiare nella storia e nelle storie.

Le illustrazioni di tutti i volumi sono realizzate da un team di grafici e designer che seguono lo stile creato appositamente per la collana da Bruno Wennagel, co-fondatore di Quelle Histoire insieme ad Albin Queru.