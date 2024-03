Sabalenka e la morte di Koltsov: Anche se non stavamo più insieme mio cuore spezzato

Sabalenka e la morte di Koltsov: "Non stavamo più insieme, ma sono devastata"

La tennista fa questa rivelazione nel momento più doloroso e difficile ma non aggiunge altro. In un messaggio su Instagram si limita a dire: "Ho il cuore spezzato". E chiede silenzio per il suo ... (fanpage)

Il compagno Konstantin Koltsov Aryna Sabalenka scenderà in campo a Miami, secondo Master dell’anno. Nessun ritiro da parte della bielorusso dopo l’improvvisa morte del compagno ed ex giocatore di ... (361magazine)

AGI - La numero due del mondo Aryna Sabalenka intende partecipare agli Open di Miami che si terranno questa settimana. Lo annunciano gli organizzatori, mentre i colleghi tennisti le hanno offerto il ... (agi)

(Adnkronos giovedì 21 marzo 2024) - "Ladi Konstantin è una tragedia impensabile e, nonostante non fossimo più insieme, il mio cuore è spezzato". Così, in una storia sul suo profilo Instagram, Arynache rompe il silenzio dopo ladi Konstantin, ex giocatore di hockey bielorusso, 43 anni, morto lunedì a Miami per quello che sembra essere stato un suicidio. "Per favore, rispettate la mia privacy e quella della sua famiglia durante questo periodo difficile", si legge ancora nel post della tennista bielorussa che si trovava a Miami quando il suo ex è morto.