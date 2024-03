Russia, movimento Lgbt bandito per ‘estremismo’: due arresti

In Russia sono state emesse le prime sentenze in base alla nuova legge che vieta il “movimento sociale internazionale Lgbt“. Le sentenze contro i “simboli dell’organizzazione etremista” Giovedì un ... (luce.lanazione)

(Adnkronos mercoledì 20 marzo 2024) - Due dipendenti del club gay di Orenburg 'Pose', il gestore e il direttore artistico, sono stati arrestati nel quadro del primo caso aperto inin nome del reato penale di estremismo di stampo, ha annunciato il tribunale del distretto centrale della città russa.Nei giorni scorsi l'attivista ultraconservatrice Ekaterina Mizulina, sorella di Elena, l'allora deputata che aveva firmato la legge contro la propaganda gay di fronte ai minori, aveva anticipato l'apertura del caso. All'inizio del mese le forze di sicurezza avevano fatto irruzione nel club in seguito alla denuncia di "propaganda gay" da parte di un gruppo di nazionalisti pro guerra., Putin firma legge che vieta i cambi di sesso L'arresto è stato confermato fino al 18 maggio. I due, che il tribunale definisce "individui con orientamento sessuale non tradizionale" e accusa di sostenere "le opinioni e le attività dell'associazione internazionale, bandita nel nostro Paese", rischiano una condanna fino a dieci anni di carcere, se giudicati colpevoli "di aver organizzato attività estremiste"., dopo legge antiil Bolshoi cancella 'Nureyev' Il direttore artistico, Aleksander Klimov, è accusato di aver selezionato gli artisti drag per esibizioni nel locale e la manager, Diana Kamilyanova, di aver ripreso le esibizioni. La Corte suprema lo scorso novembre aveva inserito il non esistenteinternazionalenell'elenco delle organizzazioni estremiste. Da allora sono stati aperti solo casi amministrativi.