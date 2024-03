Ferrari, Sainz torna nel Gp d'Australia: l'annuncio ufficiale

Ferrari, Sainz torna in Australia. C'è da vendicare la beffa del 2023

(Adnkronos mercoledì 20 marzo 2024) - Il pilota della, Carlos, tornerà in griglia per il Gran Premio d'Australia di questo fine settimana, con il giovane britannico Ollie Bearman che scenderà dalla monoposto dopo il suo accattivante debutto in Formula 1 in Arabia Saudita.è stato costretto a ritirarsi dalla gara di Jeddah a causa di un attacco di appendicite che ha richiesto un intervento chirurgico, aprendo la strada al diciottenne Bearman per prendere il suo posto. Ha realizzato un'ottima prestazione conquistando il settimo posto, ottenendo gli elogi di Lewis Hamilton tra gli altri per la sua prestazione sicura, ma ora tornerà in Formula Due rimanendo in stand-by.si è ripreso bene dall'operazione ed è pronto a riprendere sul circuito dell'Albert Park di Melbourne.Un comunicato dellariportato recita: "Al fianco di Charles Leclerc la Scuderia conta di avere nuovamente in macchina Carlos, costretto a dare forfait causa appendicite a Jeddah, e si aspetta di vedere le due SF-24 lottare nelle posizioni di vertice come è fin qui stato in questa stagione".