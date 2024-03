Albania, Rama 'spinge' una giornalista dopo domanda sul genero di Trump - Video

Albania, premier Edi Rama spinge giornalista

I magistrati albanesi, dopo aver visionato e verificato la documentazione, hanno deciso di respingere il ricorso presentato dai deputati del Pd Via libera. Tutto regolare e niente da dire. La ... (notizie)

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è volato a Tirana, in Albania, per firmare un accordo di cooperazione tecnico-sportiva con il comitato olimpico albanese. Alla firma, avvenuta nella sede ... (sportface)

(Adnkronos mercoledì 20 marzo 2024) - Sta facendo discutere inun episodio che ha visto protagonista il primo ministro, Edi, accusato di aver intimidito fisicamente una giornalista che gli aveva chiesto informazioni su un progetto di investimento legato al genero di Donald Trump, Jared Kushner.Parlando ai reporter che gli si erano riuniti attorno,sembra spingere la giornalista Ambrozia Meta. Un video dell'incidente ha raccolto oltre 165mila visualizzazioni sul social X. Meta, che lavora per il canale televisivo albanese Syri Tv, ha accusatodi averla "toccata sulla guancia con la mano". "Gli ho detto: 'Non toccarmi più' - ha ricostruito la giornalista - Purtroppo il primo ministrodimostra la sua consueta arroganza nei confronti dei giornalisti con il contatto fisico. Mi dispiace che il capo del governo non riesca a controllarsi quando gli viene chiesto di affrontare questioni di interesse pubblico". SafeJournalists Network, un gruppo che difende la libertà di stampa nei Balcani occidentali, ha definito le azioni di"inaccettabili e allarmanti" e lo ha esortato a scusarsi. Il gruppo ha osservato cheha una storia di ritorsioni contro i giornalisti critici nei confronti del governo, anche impedendogli di partecipare alle conferenze stampa. L'ex primo ministro albanese e rivale politico di, Sali Berisha, ha definito il primo ministro un "misogino" e l'incidente "un atto brutale"., dal canto suo, ha risposto alle critiche, definendo l'accusa di aver intimidito Meta un'"aberrazione" che "disprezza le vere vittime di aggressioni verso le giornaliste donne in tutto il mondo". "Non solo non c'è stato niente di simile ad un'aggressione, ma a tutte le domande è stato risposto con pazienza", ha dichiarativa in un post su X. L', che è in trattative per aderire all'Ue, è al 96mo posto su 180 Paesi nella classifica sulla libertà di stampa di Reporter Senza Frontiere 2023, tra i peggiori in Europa.