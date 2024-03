Biden e le 'super scarpe' per non cadere, le sneakers del presidente

Biden e le 'super scarpe' per non cadere: ecco le sneakers speciali del presidente

(Adnkronos mercoledì 20 marzo 2024) - Le sneakers di Joeirrompono nella campagna delle elezioni Usa 2024. Le scarpe da ginnastica che il presidente degli Stati Uniti usa negli ultimi tempi sono diventati un argomento di discussione., che in passato è stato protagonista di cadute ripetute, da qualche tempo calza le Hoka Transport, un modello particolarmente comodo prodotto dal brand - nato in Francia e ora con base in America - molto apprezzato da chi fa attività sportiva e in particolare si dedica alla corsa.Il dettaglio, fashion e funzionale, non è sfuggito al Republican National Committee (RNC), il comitato nazionale repubblicano, che ha cavalcato il tema per mettere in discussione la stabilità e le capacità motorie del presidente, che a novembre sarà sfidato da Donald Trump., secondo il RNC, in sostanza sarebbe stato costretto dai suoi collaboratori a usare le scarpe 'speciali': le Hoka Transport ridurrebbero il rischio di cadute per il presidente incline ad inciampare. Le scarpe, che costano 150 dollari e si allacciano con un comodo sistema che evita nodi e fiocchi, sono finite nel mirino dei principali network, che hanno spedito cronisti nei negozi per provare le calzature. Dalla Fox alla Cbs, il verdetto pare sostanzialmente unanime: le scarpe scelte dal presidente sono molto comode e la suola larga garantisce notevole stabilità.