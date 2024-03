Atp Miami, otto italiani in campo oggi: occhi puntati su Berrettini-Murray

Miami Open, il programma di mercoledì 20 marzo: otto italiani in gara, Berrettini e Cocciaretto sul centrale

(Adnkronos mercoledì 20 marzo 2024) - Primo round oggi, mercoledì 20 marzo, del tabellone principale maschile e femminile del Masters 10002024. Dopo due giornate di qualificazioni, sono bengliche scenderanno in campo sul cemento dell'Hard Rock Stadium nella prima vera giornata del torneo, in un calendario ricco ogni giorno di appuntamenti fino alle due finali del 30 e il 31 marzo.Favoriti ai nastri di partenza sono Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Mancherà invece Novak Djokovic, che non scenderà in campo in Florida. Per quanto riguarda la giornata di oggi, da segnalare il ritorno nel circuito Atp maggiore, dopo il Challenger di Phenix, di Matteo Berrettini che affronterà l'ex numero uno al mondo Andy Murray. Il match è in programma sul centrale, non prima delle 20 italiane. Chi vince affronterà nel secondo turno l'argentino Etcheverry. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming su Sky, Sky Go e NOW. UOMINI Murray-Berrettini: 3° match dalle 17 sullo Stadium Darderi- Shapovalov: ore 16 sul Grandstand Fils-Arnaldi: 5° match dalle 16 sul campo Butch Buchholz Nishioka-Cobolli: non prima delle 17.30 sul Campo 5 Cachin-Vavassori: 3° match dalle 16 sul Campo 2 DONNE Frech_ Giorgi: ore 16 sul campo Butch Buchholz Hunter-Trevisan: 5° match dalle 16 sul campo 1 Cocciaretto-Osaka: non prima di mezzanotte sullo Stadium