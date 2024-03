Ascolti tv, il ritorno di 'Studio Battaglia' vince prime time martedì 19 marzo

Ascolti tv martedì 19 marzo, il ritorno di 'Studio Battaglia' vince prime time

(Adnkronos mercoledì 20 marzo 2024) - Debutto vincente per la seconda stagione della fictionBattaglia' che ieri sera su Rai1 ha ottenuto 3.394.000 spettatori e il 20.2% di share risultando il programma di prime time più visto della serata. Al secondo posto, la replica della fiction 'Incastrati' su Canale 5, con 1.531.000 spettatori e l’11.5%. Terzo posto per 'Le Iene' su Italia1, con 1.391.000 spettatori e il 10.2% di share.A seguire, tra gli altridi prime time: 'DiMartedì' su La7 (1.213.000 spettatori, share 7.5%), 'Dalla Strada al Palco' su Rai2 (1.019.000 spettatori, share 6.6%), 'È Sempre Cartabianca' su Rete4 (708.000 spettatori, share 5.1%), '4 Ristoranti' su Rai3 (525.000 spettatori, share 2.8%), 'Petrolio' su Rai3 (455.000 spettatori, share 2.4%), 'Faking It – Bugie Criminali' sul Nove (286.000 spettatori, share 1.5%). In access prime time, vincono 'Cinque Minuti' (4.716.000 spettatori, share 23.2%) e 'Affari Tuoi' (5.834.000 spettatori, share 27.7%) su Rai1, mentre su Canale5 'Striscia la Notizia' ottiene 3.160.000 spettatori e il 15% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'L’Eredità – La Sfida dei 7' (3.247.000 spettatori, share 24.7%) e 'L’Eredità' (4.436.000 spettatori, share 26.6%) che prevalgono su 'Avanti il Primo!' (1.973.000 spettatori, share 16.6%) e 'Avanti un Altro!' (3.385.000 spettatori, share 21.7%) trasmessi da Canale 5.