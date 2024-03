Joe Barone, aperta la camera ardente al Viola Park

Morto Barone: aperta la camera ardente al Viola Park - Ultima ora - Ansa.it

(Adnkronos mercoledì 20 marzo 2024) - E' stataalle 9 di questa mattina, al Viola Park, laardente del direttore generale della Fiorentina Joe, morto martedì 19 marzo al San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato in seguito a un malore accusato domenica scorsa poche ore prima del match con l'Atalanta.Laardente di, che proprio oggi avrebbe compiuto 58 anni, resteràfino alle 21. Tra i primi ad arrivare il presidente Rocco Commisso, atterrato questa mattina all'alba da New York e subito andato a dare l'ultimo saluto all'amico e collaboratore di una vita. Presenti la famiglia, i dirigenti, allenatori, giocatori e dipendenti della società gigliata. I funerali a New York la prossima settimana.