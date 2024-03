Ilaria Capua: Ci sarà un'altra pandemia

"Ci sarà un'altra pandemia", Ilaria Capua ne è convinta

Pandemia, un nuovo virus è certamente in arrivo. L'allarme viene da Ilaria Capua che ha rilasciato un'intervista a Il Giornale. La virologa non riesce a essere precisa in termini di tempi e modi ma ... (iltempo)

La Malattia X è una patologia ipotetica provocata da un patogeno sconosciuto che è stata citata a più riprese dall'OMS, secondo la quale potrebbe essere persino 20 volte peggiore della pandemia di ... (fanpage)

La Dengue è una malattia infettiva trasmessa dalle zanzare che sta provocando un'esplosione di casi in Sud America, in particolar modo in Brasile. Per capire cosa sta succedendo, quali sono i rischi ... (fanpage)

(Adnkronos mercoledì 20 marzo 2024) - Un’altra pandemia è inevitabile. L’Oms parla di malattia X. Perché? "Io continuo a dire che facciamo parte di un sistema complesso. Le pandemie avvengono a cadenza regolare nel tempo - risponde così, virologa di fama mondiale, sette anni negli Stati Uniti dove ha diretto lo One Health Center in Florida e ora alla John Hopkins University di Bologna, in un'intervista a 'Il Resto del Carlino' - Mi dispiace dirlo, ma non è che perché abbiamo avuto quella da Covid siamo a posto per i prossimi duecento anni. Purtroppo non funziona così. La malattia X di cui parla l’Oms è un termine per dire che qualcosa, prima o poi, arriverà. Non si sa che cosa, ma succederà. E potrebbe essere ancora più aggressivo del Covid".Come si può reagire a questo scenario? "Serve una capacità di risposta a queste emergenze che sia ragionata, consapevole e studiata anche sulla base del territorio", rimarca la scienziata. Cosa è rimasto di positivo dall’esperienza della pandemia? "Certamente una consapevolezza di vulnerabilità. E questo è un bene. Mi piacerebbe, però, vedere più attenzione nel mettere in atto comportamenti che siano preventivi per il contagio da qualunque patogeno, quindi lavarsi le mani, se si ha la tosse o non si esce oppure si indossa la mascherina. Adesso - osserva - abbiamo capito moltissimo su come circolano le malattie infettive. Certo, vedo anche che c’è una sorta di amnesia collettiva. Le persone, essendo stato così brutto quel periodo, non vogliono più pensarci. Però questo non va bene. Il virus del Covid è ancora qui con noi". Professoressa, da dove potrebbe arrivare una nuova ondata pandemica? "Il salto di specie avviene quando c’è un contatto ravvicinato fra l’uomo e l’animale - risponde- Nei posti dove ci sono meno norme igieniche è molto più semplice. Abbiamo avuto diversi virus pandemici emersi dall’Asia: l’influenza asiatica, l’influenza Hong Kong. L’Hiv arrivava dalle scimmie. I mercati di animali vivi dove specie che in natura non si incontrerebbero mai e invece sono nelle stesse gabbie ci sono ancora. Questi posti sono dei veri e propri gironi infernali". Lei ha parlato di ’salute circolare’. Ci può dire che cosa intende? "Facciamo parte di un sistema, non siamo isole, siamo collegati con le componenti che ci nutrono, come gli animali, le piante e la nostra salute dipende da aria, acqua, terra e fuoco - sottolinea- Dopo il colpo durissimo del Covid non riflettere su come approcciarsi in modo più consapevole, circolare alla salute, è necessario". C’è qualcosa che il sistema politico e sanitario devono fare, in vista di una nuova pandemia? "Non si deve erodere un sistema che è già in sofferenza. Non bisogna dimenticare mai il grande sacrificio dei professionisti a quel tempo erano in ospedale e non avevano nemmeno a disposizione le mascherine, in lotta contro qualcosa che nessuno ancora riusciva a identificare", conclude.