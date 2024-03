Israele-Hamas, serie di raid su Gaza. Nuova missione Blinken per cessate il fuoco

Israele-Hamas, ultime news di oggi 20 marzo 2024 sulla guerra

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 20 marzo 2024 Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden continua a premere sul primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu affinché non ... (tpi)

Lia Quartapelle, deputata del Pd, lei giovedì alle 21, al Circolo Caldara di via De Amicis a Milano, introdurrà la presentazione del Manifesto di Sinistra per Israele ‘Dal 7 ottobre alla pace’. ... (ilgiorno)

Per Israele, la guerra contro Hamas non risulta essere sufficiente a sradicare il terrorismo nel Medio Oriente, l’accerchiamento su tutti i lati da parte di gruppi militari sostenuti dall’Iran ha ... (ildifforme)

(Adnkronos mercoledì 20 marzo 2024) - Nuovi raid sulla Striscia di Gaza, mentre proseguono i tentativi di trovare un accordo di cessate il fuoco tra. Il segretario di Stato americano Antony Blinken arriverà oggi in Arabia Saudita e domani andrà in Egitto, ha annunciato il dipartimento di Stato americano.Blinken, al suo sesto viaggio in Medio Oriente dall'inizio del conflitto, ha affermato di voler “discutere la giusta architettura per una pace regionale duratura” con i leader di entrambi i paesi. Sul fronte della cronaca, un'altra tragedia umanitaria è avvenuta nelle prime ore della notte scorsa alla rotonda del Kuwait a Gaza City. Ventiquattro persone sono state uccise e molte ferite mentre attendevano gli aiuti umanitari. L'attacco ha colpito non solo i camion dei soccorsi e le persone radunate, ma anche nelle vicinanze, comprese le strutture pubbliche. Lo scrive al Jazeera, aggiungendo che nel campo profughi di Jabalia è stato preso di mira e distrutto anche un punto di distribuzione alimentare. Al Jazeera riferisce anche di un raid disu una casa nel centro di Gaza City, che avrebbe ucciso 15 persone, in maggioranza donne e bambini. "Purtroppo qui sono stati colpiti donne, bambini e vicini di casa", ha detto all'emittente del Qatar il fratello del proprietario della casa della famiglia colpita dai raid. “Erano persone amanti della pace, dormivano dopo aver consumato l’ultimo pasto prima di digiunare". Cinque alti comandanti delle milizie filo-iraniane in Siria, tra cui un leader di Hezbollah, sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano contro la città di Mayadin nel governatorato orientale di Deir ez-Zor. Lo ha riferito il canale televisivo saudita Al-Hadath. L'Idf condurrà un'esercitazione vicino all'area del Mar Morto per mantenere la prontezza delle forze nell'area. Lo ha annunciato l'esercito israeliano, precisando che l'esercitazione si svolgerà intorno a mezzogiorno e dovrebbe durare fino a notte.